Sebastien Dockier mène Pinoké à la finale du championnat néerlandais de hockey

Pinoké a validé, contre toute attente, son ticket pour la finale du championnat néerlandais de hockey masculin. Grâce notamment à deux buts du Red Lion Sebastien Dockier, Pinoké a écarté Amsterdam et défiera en finale Bloemendaal et Arthur van Doren.Pinoké et son spécialiste des penalty corner Alexander Hendrickx, un autre international belge, s'est imposé 3-0 conter Amsterdam samedi après avoir déjà remporté le premier duel aux shoot-outs. Dimanche, Bloemendaal a eu besoin d'un troisième duel décisif, remporté 2-1 contre HGC, pour rejoindre Pinoké en finale. Les équipiers d'Arthur van Doren tenteront de décrocher un 3e sacre néerlandais de rang dans une finale jouée au meilleur des trois matches. (Belga)