Sécheresse: de nouveaux sites naturels en phase d'alerte en Flandre, pas en Wallonie

Les réserves naturelles des provinces de Flandre orientale et Flandre occidentale ont été placées mercredi en vigilance jaune concernant les risques d'incendie en raison de la sécheresse des dernières semaines, a annoncé mercredi l'Agence flamande pour la nature et des forêts (ANB). La Wallonie n'a, pour l'heure, pas décrété de mesures spécifiques."Les réserves naturelles commencent à devenir plus sèches, ce qui augmente le risque d'incendie. Les pompiers restent particulièrement vigilants", a notifié l'ANB sur son site internet. En revanche, "il n'y a pas actuellement de mesure spécifique 'sécheresse' mise en œuvre en forêt wallonne ou dans les réserves naturelles", a, pour sa part, précisé le Service public wallon, ajoutant néanmoins qu'il y avait "une interdiction d'accès matérialisé par le drapeau rouge dans les Hautes Fagnes et une surveillance accrue sur l'ensemble des milieux naturels". Le département de la Nature et des Forêts précise en outre que si le substrat est sans doute relativement inflammable, les mesures de confinement font que le public est peu présent dans les milieux naturels, souvent fort éloignés de leur habitation en Région wallonne. Lundi, l'ANB indiquait que les espaces naturels des provinces d'Anvers et de Limbourg avaient été placés en vigilance rouge. La province du Brabant flamand est, par contre, en vigilance jaune, à l'exception des forêts de la région de Merode, près d'Averbode, où la phase d'alerte est rouge. (Belga)