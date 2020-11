Sécurité renforcée autour de Joe Biden

Le service de protection du président américain et des hautes personnalités du gouvernement va renforcer les effectifs d'agents autour du candidat démocrate à la Maison Blanche, Joe Biden, selon le Washington Post vendredi, alors que celui-ci était proche d'une victoire à l'élection présidentielle.Le Secret Service va rajouter des effectifs à Wilmington (Delaware) après que l'équipe de campagne Biden a dit à l'agence fédérale qu'elle continuerait d'occuper vendredi le centre de conventions de Wilmington, la ville où vit Joe Biden, et que le candidat pourrait y prononcer un discours important ce jour. Cette agence fédérale a protégé Joe Biden lorsqu'il était vice-président, puis à nouveau depuis mars dernier selon CNN, quand il s'est imposé dans les primaires présidentielles de son parti. Une telle protection est habituelle pour les candidats à la Maison Blanche. Elle n'est pas aussi imposante que pour le président lui-même, mais en revanche, elle devient comparable si le candidat remporte l'élection et devient le "président élu" jusqu'à son investiture le 20 janvier. (Belga)