Séisme de 5,8 en Crète, des dégâts

Un fort séisme de magnitude 5,8 a secoué la Crète lundi matin sans faire de victime à ce stade, mais provoquant quelques dégâts sur de vieux édifices, a-t-on appris auprès de l'Observatoire géodynamique d'Athènes.Le tremblement de terre a été ressenti à 08H17 à 23 km d'Héraklion, le chef-lieu de Crète où la population est sortie dans la rue, selon l'Observatoire. "Pour l'instant, on a eu des dégâts sur de vieux édifices, les gens sont sortis dans la rue", a indiqué Yannis Leontarakis, un responsable de la Protection civile de l'île, à la télévision publique ERT. D'une profondeur de 10 km et d'une magnitude de 5,8, l'épicentre du séisme a été enregistré à 346 km au sud d'Athènes, selon l'Observatoire. Pour l'instant, les images diffusées par ERT ont montré des dégâts, en particulier l'effondrement de vieilles maisons à Arkaloxori en Crète, près d'Héraklion. La Grèce est traversée par d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents. Le 30 octobre 2020, un séisme de magnitude 7 secouait la mer Egée entre l'île grecque de Samos et la ville turque d'Izmir, faisant deux morts à Samos et 114 en Turquie. (Belga)