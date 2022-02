Séisme de magnitude 5,6 observé en Nouvelle-Zélande

Un séisme de magnitude 5,6 a été ressenti dans l'après-midi de lundi en Nouvelle-Zélande, rapporte le NZ Herald, citant l'organe de surveillance d'activité sismique du pays. La secousse a été surtout ressentie dans l'île du Sud de l'archipel et dans une moindre mesure dans celle du Nord.GeoNet fait état d'un tremblement de terre de 5,6 à 35 km au sud-ouest de la ville de Blenheim, à une profondeur de 32km. L'organe a reçu pas moins de 16.500 signalements de résidents qui ont ressenti la secousse. Les habitants jusqu'à Wellington (île du Nord) et Nelson (île du Sud) l'ont aussi ressentie, certains décrivant un long tremblement qui a fait bouger l'intérieur de leur demeure. Aucun dommage ni victime ne sont signalés à ce stade. La Nouvelle-Zélande est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, zone de jonction de plaques tectoniques à forte activité sismique et volcanique. Le pays a marqué l'an passé le 10e anniversaire du séisme de Christchurch, de magnitude 6,3, qui avait fait 185 morts dans la ville située sur l'île du Sud. (Belga)

