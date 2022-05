Séisme de magnitude 6,1 au large du Timor oriental, possible tsunami

Un séisme de magnitude 6,1 a frappé vendredi au large de la côte est du Timor oriental, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS).La secousse s'est produite à une profondeur de 51,4 km au large de la pointe orientale de l'île de Timor, qui est partagée entre le Timor oriental et l'Indonésie. Une agence de surveillance des tsunamis a déclaré que le séisme "pourrait générer un tsunami affectant la région de l'océan Indien". Le Timor oriental se trouve sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la rencontre de plaques tectoniques provoque une activité sismique élevée. En février, un séisme d'une magnitude de 6,2 au nord de Sumatra, en Indonésie voisine, a tué au moins huit personnes. En 2004, un séisme de magnitude 9,1 a frappé la côte de Sumatra et déclenché un tsunami qui a tué 220.000 personnes dans toute la région, dont environ 170.000 en Indonésie. Le Timor oriental, qui compte 1,3 million d'habitants, est le plus jeune pays d'Asie du Sud-Est et a récemment célébré le 20e anniversaire de son indépendance. (Belga)

