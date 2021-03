Séisme de magnitude 6,3 au centre de la Grèce

Un séisme de magnitude 6,3, selon l'USGS, a eu lieu mercredi près de Larissa, grande ville du centre de la Grèce, où les habitants sont sortis dans la rue, rapportent des médias locaux.Le séisme a été ressenti dans le centre et le nord de la Grèce. Selon les premières informations de l'observatoire géodynamique d'Athènes, l'épicentre du séisme, de magnitude 6, se trouvait à 21 km au sud de la commune d'Elassona, près de Larissa, et à 350 km au nord d'Athènes. "La profondeur du séisme était de 10 mètres, par conséquent il y aura d'importantes répliques", a prévenu sur la radio Skaï, le sismologue grec Gerassimos Papadopoulos. Les autorités locales étaient en train d'évaluer les dégâts de la secousse tellurique, qui a déjà fait au moins trois répliques d'une magnitude de 4 en moyenne. Selon les premières informations, la Protection civile a fait état d'éboulements de terre. Située dans le sud-est de l'Europe, la Grèce dispose d'importantes failles géologiques et les tremblements de terre y sont fréquents surtout en mer, le plus souvent sans faire de victimes. Le dernier séisme mortel en Grèce de magnitude 7 a eu lieu le 30 octobre 2020 en mer Égée, entre l'île grecque de Samos et la ville d'Izmir (ouest de la Turquie). Deux adolescents étaient morts sur l'île grecque de Samos, alors qu'en Turquie, le tremblement de terre avait fait 114 morts et quelque 1.035 blessés. (Belga)