Seize personnes verbalisées lors d'une soirée à Ans

Seize personnes ont été verbalisées pour avoir participé à une fête dans une habitation à Ans samedi soir, a indiqué le bourgmestre d'Ans Grégory Philippin.Les personnes s'étaient donné rendez-vous dans une maison, située rue Paul Janson, et ont attiré l'attention du voisinage lorsqu'une dispute a éclaté entre plusieurs membres de la famille. Appelée par des voisins, la police de la zone Ans/Saint-Nicolas s'est rendue sur place et a constaté le nombre important de convives dans l'habitation. Des procès-verbaux ont donc été dressés à l'encontre des personnes présentes, avec une perception immédiate des amendes pour non-respect aux règles de confinement, soit 750 euros pour l'hôte et 250 euros pour les invités. Comme l'ont indiqué les titres Sudpresse, cinq personnes ont été arrêtées administrativement pour avoir eu un comportement impétueux lors de l'arrivée des agents de police. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.