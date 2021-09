Semaine de la mobilité - Annulation de la 20e édition du Bucolic Brussels le 19 septembre

La 20e édition du Bucolic Brussels n'aura pas lieu en fin de compte dans le Parc de Bruxelles le 19 septembre prochain à l'occasion de la Journée sans voiture. "Suite au contexte sanitaire, les travaux dans le Parc ont pris du retard et il ne sera pas possible d'y accueillir le public", explique l'ASBL organisatrice de l'évènement dans un communiqué diffusé mardi matin."C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce l'annulation de Bucolic Brussels, un rendez-vous clé de la journée sans voiture. Les réflexions sur la mobilité et les alternatives durables sont des sujets au c?ur de notre actualité, je vous invite à enrichir le débat sans attendre notre prochaine édition", fait part Samuel Chappel, directeur de l'ASBL. Après avoir tenu le coup sous un format réinventé en 2020, le Bucolic Brussels, qui accueille d'ordinaire 150 exposants et acteurs de projets de transition ainsi qu'un public de 70.000 personnes, ne sera donc pas au menu de la Journée sans voiture en 2021. Les organisateurs parlent d'un "coup dur" mais le Parc de Bruxelles qui sera en travaux ne pourra pas accueillir le public. "Sans lieu et avec des protocoles événementiels qui arrivent trop tardivement, les organisateurs n'ont pas trouvé d'alternative cette année", se résignent-ils. (Belga)

