Semaine de la Mobilité - Semaine de la mobilité sur les thèmes du partage de l'espace public et de la "vie apaisée"

Semaine de la Mobilité

La Semaine de la mobilité débute ce mercredi en Belgique, autour des thèmes du partage de l'espace public en Wallonie et en Flandre et de la "ville apaisée" en Région bruxelloise.En Wallonie, les modes de déplacements alternatifs à la voiture seront mis en avant. Des centaines d'activités sont ainsi prévues, telles qu'un village mobilité, des actions de sensibilisation dans les embouteillages ou encore un pédibus scolaire, soit un autobus pédestre ou ramassage scolaire à pied. Le Défi Mobilité est également organisé, pour la sixième fois, afin d'inciter les entreprises publiques et privées ainsi que les écoles à mener des actions originales. Les citoyens sont aussi invités à participer à l'action "Tous vélo-actifs", afin de parcourir, ensemble, plusieurs milliers de kilomètres et battre le record de 82.000 km par 1.200 cyclistes en 2019. En Flandre, l'accent sera également mis cette année sur le manque d'espace public viable et la mobilité durable. Cyclistes, marcheurs et enfants seront invités à se réapproprier les rues. Les citoyens pourront également remplir un formulaire en ligne pour indiquer quels endroits des villes ou communes ils aimeraient voir aménagés autrement pour faire du vélo, marcher, jouer ou se détendre. Les résultats seront envoyés aux autorités locales après la Semaine de la mobilité. Crise sanitaire oblige, aucun grand événement ne sera organisé cette année. Les actions prendront dès lors forme à plus petite échelle, notamment par le biais de 1.100 initiatives locales. A Bruxelles, le thème sera cette fois la ville "apaisée". Il s'agira aussi d'informer/mobiliser les citoyens autour de la Ville 30 km/h, qui deviendra une réalité le 1er janvier 2021. La caravane "brussels30" -déjà vue cet été- sera ainsi présente pour continuer à informer les citoyens sur la mise à 30km/h de l'agglomération bruxelloise qui sera effective dans quatre mois. Le traditionnel Dimanche sans voiture aura lieu le 20 septembre de 9h30 à 19h selon les modalités habituelles mais les festivités revêtiront un caractère plus "light", à vivre avec sa "bulle" familiale ou amicale. A l'occasion de cette édition, 60 écoles et 150 entreprises bruxelloise participeront par ailleurs à l'action "A l'école/au travail sans voiture". Pour tous les cyclistes qui souhaitent faire des petites réparations vélo, il y aura en outre des sessions "Bike repair" mobiles, notamment à Jette, Anderlecht, Ixelles, Uccle, Woluwe-Saint-Lambert et Bruxelles-centre. Le télétravail, qui se développe massivement depuis le début de la crise sanitaire, s'invitera par ailleurs au programme dans tout le pays lors de la journée nationale du télétravail, le mardi 22 septembre. (Belga)

