Semaine Internationale Coppi-Bartali: leader du général, Jonas Vingegaard gagne aussi la 4e étape

Jonas Vingegaard a remporté la 4e étape de la Semaine Internationale Coppi et Bartali (2.1), vendredi. Après 201 km de course autour de Saint-Marin, le Danois de Jumbo-Visma, leader du général, s'est imposé au sprint, disputé par un peloton réduit, devant l'Espagnol Javier Romo (Astana-Premier Tech) et l'Australien Nick Schultz (BikeExchange). Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step) a pris la cinquième place, Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) la septième.Vingegaard, 24 ans, décroche la quatrième victoire de sa carrière, sa troisième de la saison. Il s'était imposé dans une étape du Tour des Émirats arabes unis en février. Mercredi, il s'était offert la deuxième étape de la Semaine Internationale Coppi et Bartali à Sogliano al Rubicone, prenant la tête du général. Samedi, la 5e et dernière étape se disputera autour de Forlì (166,2 km). L'Équatorien Jhonatan Narváez avait remporté la Semaine Internationale Coppi et Bartali l'année passée. (Belga)