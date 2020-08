Semaine la plus chaude depuis le début des relevés

La Belgique a vécu entre le 6 et le 12 août la semaine la plus chaude depuis 1833, avec une température maximale moyenne de 33,5 degrés à Uccle, note sur Twitter le météorologue David Dehenauw. Selon lui, la canicule n'est pas encore terminée.Des températures moyennes maximales entre 33,9 et 34,5 degrés ont aussi été enregistrées dans des stations professionnelles de Chièvres, Deurne, Semmerzake et Kleine Brogel mais "certaines de ces stations de ces stations n'existaient pas encore en 1976, donc pas facile à comparer", précise-t-il. La vague de chaleur est en cours depuis mercredi dernier. Même s'il devrait faire moins chaud dans les prochains jours, la canicule n'est pas pour autant terminée, estime le météorologue. Des températures au-dessus de 25 degrés sont en effet encore attendues. "Nous estimons que la canicule durera jusqu'à la semaine prochaine." L'IRM parle de vague de chaleur quand les maxima atteignent au moins 25 degrés durant minimum cinq jours, dont au moins trois jours au-dessus de 30 degrés. La plus longue depuis 1901 remonte à 1947 et a duré au moins 19 jours en août. Celle de 1976 s'est étalée sur 17 jours. L'an dernier, le pays a connu trois vagues de chaleur et une température record de 39,7 degrés. (Belga)