Sept concessionnaires pour Ford Trucks en Belgique

Ford Trucks dispose désormais de sept concessionnaires en Belgique dont deux en Wallonie, à Courcelles et Welkenraedt, a-t-il fait savoir vendredi dans un communiqué. "Tous les concessionnaires offriront immédiatement un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7", explique Herman Noyens Trucks, l'importateur officiel de la marque, établi à Geel.La filiale camions du groupe automobile américain avait annoncé en mars dernier sa venue en Belgique. "Les concessionnaires et l'importateur sont convaincus qu'il existe un marché potentiel pour la marque de camions en Belgique. L'importateur prévoit de conquérir environ cinq pour cent du marché d'ici cinq ans." Tous les concessionnaires disposent d'un point de vente où les clients sont invités à choisir leur véhicule. Pour le service après-vente, ils proposent une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le magasin phare, où sera établi le siège de Ford Trucks Belgium, devrait être inauguré à Turnhout au printemps 2022. Quant à la boutique en ligne, elle permet au client de configurer directement et entièrement son propre camion et de l'acheter en ligne. "Il s'agit de la première boutique en ligne pour camions dans notre pays", selon Ford Trucks. (Belga)

