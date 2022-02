Sept personnes coincées dans une attraction à Plopsaland

Sept personnes sont coincées à 32 mètres de haut dans la montagne russe 'The Ride to Happiness' du parc Plopsaland à La Panne samedi en début de soirée. Le parc a entretemps été fermé et les pompiers tentent de libérer les passagers. La météo est mauvaise à la Côte où une alerte jaune au vent est en vigueur depuis 17h00. De la pluie s'est ajoutée aux rafales."Nos équipes sont actuellement sur place pour une attraction bloquée à Plopsaland. Une cellule de crise a été mise en place pour coordonner les secours. Tous les services sont prêts à recevoir les personnes dès qu'elles seront descendues", a indiqué la zone de secours du Westhoek samedi soir Quatre adultes et trois adolescents sont bloqués dans l'attraction. (Belga)

