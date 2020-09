Septante-sept jeunes contaminés après un voyage au Portugal

Septante-sept jeunes de Flandre occidentale ont été contaminés par le coronavirus après un séjour en Algarve au Portugal, a indiqué mercredi soir le gouverneur de la province de Flandre occidentale, Carl Decaluwé.Quelque 41 jeunes contaminés ont participé à un voyage de Summer Bash, une organisation spécialisée dans les voyages pour les jeunes. De nombreux groupes de jeunes qui ont loué des maisons dans la région séparément sont également infectés. Ces jeunes proviennent du sud et du centre de la province flamande. Le gouverneur et l'organisation de voyage s'attendent à ce que le nombre d'infections augmente. D'autres résultats de tests sont attendus jeudi. Le gouverneur appelle les jeunes qui ont voyagé dans la région à se faire tester et à respecter une quarantaine. Les employés de Summer Bash qui étaient sur place sont également placés en quarantaine par précaution. (Belga)