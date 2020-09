Serena Williams qualifiée, Marketa Vondrousova, finaliste 2019, battue dès le premier tour à Roland-Garros

Finaliste surprise en juin 2019, Marketa Vondrousova (WTA 19/N.15) va déjà devoir quitter Paris. Lundi, la Tchèque de 21 ans a été battue en deux sets secs - 6-2, 6-1 - par la Polonaise Iga Swiatek (WTA 53) au premier tour de Roland-Garros, troisième et exceptionnellement dernière levée du Grand Chelem cette saison.Vondrousova n'a jamais confirmé son beau parcours sur la terre battue parisienne il y a plus d'un an. Depuis lors, elle a été battue au premier tour à deux reprises, à Wimbledon 2019 et à l'Open d'Australie 2020. Plus récemment, elle n'a pas été plus loin que le 2e tour à l'US Open 2020. Presque simultanément, Serena Williams a elle validé son ticket pour le deuxième tour. Malgré un petit retard à l'allumage, elle s'est imposée 7-6 (2), 6-0 contre sa compatriote Kristie Ahn (WTA 102). L'Américaine affrontera la Bulagre Tsvetana Pironkova (WTA 157) pour poursuivre sa quête d'un 24e titre majeur qui lui permettrait d'égaler le record de Margaret Court. Enfin, Elina Svitolina (WTA 5) était déjà de retour sur les courts après son titre acquis à Strasbourg samedi. L'Ukrainienne s'est imposée en deux sets - 7-6 (2), 6-6 - contre la Russe Varvara Gracheva (WTA 89). Pointée parmi les favorites, Svitolina, 25 ans, défiera la Mexicaine Renata Zarazua (WTA 178), issue des qualifications. Avant l'arrêt des compétitions en raison du coronavirus, Zarazua avait fait parler d'elle en atteignant le dernier carré du tournoi d'Acapulco. Invitée par les organisateurs, elle avait pris la mesure de l'Américaine Sloane Stephens au premier tour. (Belga)