Serie A - Alvaro Morata prêté une saison de plus à la Juventus par l'Atlético Madrid

Alvaro Morata disputera la saison 2021/2022 sous le maillot de la Juventus, a annoncé mardi le club italien, qui a prolongé le prêt de l'attaquant espagnol appartenant à l'Atlético Madrid.Morata avait évolué une première fois à la Juventus entre 2014 et 2016. Il avait ensuite joué au Real Madrid, à Chelsea et à l'Atlético. La saison passée, l'Atlético Madrid l'avait prêté à la Juventus, qui disposait d'une option pour prolonger le bail et d'une option pour le recruter à titre définitif. La 'Vieille Dame' a opté pour un nouveau prêt. En tout, Morata a joué 137 matchs pour la Juventus, marquant 47 buts et délivrant 27 assists. Lors de la saison écoulée, il a marqué 20 buts en 44 apparitions, toutes compétitions confondues, ajoutant 12 assists. Morata dispute actuellement l'Euro avec l'Espagne. (Belga)