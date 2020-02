Serie A - Cristiano Ronaldo fête le 1.000e match de sa carrière en égalant un record en Serie A

Cristiano Ronaldo a célébré son 1.000e match professionnel en égalant un record en Serie A: buteur contre la SPAL lors de la victoire de la Juventus (1-2), samedi, dans le cadre de la 25e journée, le Portugais a trouvé le chemin des filets pour la 11e rencontre de suite en championnat, une performance réalisée seulement par deux joueurs en Italie, l'Argentin Gabriel Batistuta (Fiorentina) en 1994 et l'Italien Fabio Quagliarella (Sampdoria) en 2019.Ronaldo a effectué sa première apparition chez les pros le 14 août 2002 avec le Sporting Portugal lors d'un tour préliminaire de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Depuis, il a joué 836 matchs en clubs (33 au Sporting Portugal, 292 à Manchester United, 438 au Real Madrid et 73 à la Juventus) et 164 en équipe nationale pour un total de 725 buts: 5 avec le Sporting, 118 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 99 avec le Portugal et, désormais, 53 avec la Juventus. Samedi, Ronaldo a en effet ouvert le score à la 39e minute, en reprenant du droit un centre de la droite de Cuadrado. Ramsey a doublé la mise à l'heure de jeu d'une pichenette subtile après une passe de Dybala. Petagna a réduit l'écart sur penalty (69e). L'international espoir Daouda Peeters est resté sur le banc de la Juventus. Il est devenu samedi le premier Belge sélectionné en équipe première chez les 'Bianconeri'. La Juventus conserve la tête de la Serie A avec 60 points, quatre de plus que la Lazio, qui se déplace dimanche au Genoa. La 'Vieille Dame' se rend mercredi à Lyon pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. (Belga)