Serie A - Fikayo Tomori opéré du genou et absent un mois

Le défenseur anglais Fikayo Tomori a été opéré vendredi du genou et sera absent un mois, a annoncé l'AC Milan dans un communiqué.Tomori s'est blessé au ménisque du genou gauche jeudi lors du 8e de finale de la Coupe d'Italie gagné contre le Genoa (3-1 après prolongations). Il manquera notamment les chocs contre la Juventus (23 janvier) et l'Inter Milan (6 février). Tomori, 24 ans, a joué 17 matchs de championnat et cinq de Ligue des Champions. Milan est déjà privé jusqu'au terme de la saison du défenseur danois Simon Kjaer, blessé aux ligaments croisés du genou gauche, alors qu'Alessio Romagnoli se remet du Covid-19. L'AC Milan occupe la deuxième position de la Serie A, à un point de l'Inter, qui compte un match de moins. (Belga)