Serie A: Igor Tudor n'est plus l'entraîneur de l'Hellas Vérone

Igor Tudor n'est plus l'entraîneur de l'Hellas Vérone, a annoncé le club italien samedi.Tudor, 44 ans, est arrivé à Vérone en septembre dernier et a permis au club de terminer à la neuvième place en Serie A lors du défunt exercice. Ancien joueur de la Juventus, le Croate a débuté sa carrière d'entraîneur en 2013 à l'Hadjuk Split, il est ensuite passé par le PAOK Salonique en Grèce, Karabükspor et Galatasaray en Turquie puis l'Udinese en Italie. (Belga)