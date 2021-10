Serie A - L'Inter et la Juve partagent dans le 'Derby d'Italie'

L'Inter et la Juventus se sont quittées sur un partage 1-1, dimanche, en clôture de la 9e journée du championnat d'Italie.Edin Dzeko a donné l'avantage à la 17e minute, après avoir récupéré un tir sur le poteau de Hakan Calhanoglu. Paulo Dybala a égalisé en fin de partie sur penalty, sifflé, après intervention du VAR, pour une faute de Denzel Dumfries sur Alex Sandro (89e). L'Inter conserve sa troisième place avec 18 points, sept de moins que le nouveau duo de tête, formé par Naples, qui a partagé 0-0 à l'AS Rome et perdu ses premiers points de la saison plus tôt dans la journée, et l'AC Milan, victorieux 2-4 à Bologne samedi. La Juventus est sixième avec 15 points. (Belga)