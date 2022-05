Serie A - La Juve célèbre Chiellini et Dybala, la Lazio fête l'Europe

La Lazio Rome a assuré lundi sa place en Europa League la saison prochaine en arrachant in extremis le nul (2-2) chez la Juventus, qui avait surtout à l'esprit à célébrer la "der" à domicile de Giorgio Chiellini et Paulo Dybala.Avec ce point, obtenu grâce à un but de Sergej Milinkovic-Savic à la 96e minute, les Laziali de l'ex-entraîneur turinois Maurizio Sarri sont assurés de finir 5e ou 6e et disputeront l'Europa League.. L'autre place pour l'Europea League et celle pour la Conférence League (la 7e) se joueront lors de l'ultime journée entre la Roma (6e), la Fiorentina (7e) et l'Atalanta (8e). La Juve avait elle déjà son billet en poche pour la Ligue des Champions et a pu se consacrer à fêter la dernière apparition à domicile sous la tunique bianconera du capitaine Chiellini, 37 ans, et du meneur argentin Dybala, 28 ans. Le premier a été remplacé après 17 minutes, comme le nombre d'années passées à la Juve, le second à la 78e. Tout sourire, Chiellini a salué ses coéquipiers et l'encadrement avant d'entamer un tour d'honneur alors que le match se poursuivait. Le champion d'Europe, qui fera ses adieux à la Nazionale le 1er juin contre l'Argentine, n'a pas encore décidé entre arrêter définitivement le football ou se lancer dans une ultime aventure, par exemple dans le Championnat nord-américain. Dybala a lui aussi été longuement applaudi à sa sortie, salué sur le bord du terrain par son ex-entraîneur Sarri et son actuel Massimiliano Allegri. Mais l'Argentin de 28 ans aux 115 buts marqués en bianconero depuis 2015 avait beaucoup moins le sourire, fondant même en larmes après le match: la "Joya" (le "Bijou" en espagnol) s'en va à regret, faute d'avoir trouvé un accord pour prolonger le contrat qui s'achève en juin. (Belga)