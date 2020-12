Serie A - La Juventus et l'Atalanta se neutralisent

La Juventus et l'Atalanta se sont quittées sur un partage 1-1, mercredi, dans l'une des affiches de la 12e journée du championnat d'Italie.Après un énorme raté de Morata, la Juventus a ouvert le score grâce à une frappe lontaine de Federico Chiesa (29e). Remo Freuler, lui aussi d'un tir de l'extérieur du rectangle, a remis les deux équipe à égalité (57e). La Juventus aurait pu tout de suite reprendre l'avantage lorsque l'arbitre a sifflé un penalty pour une faute de Hateboer sur Chiesa, mais Pierluigi Gollini a neutralisé le tir des onze mètres de Cristiano Ronaldo (60e). Gollini et son homologue de la Juventus Wojciech Szczesny se sont tous deux illustrés par plusieurs arrêts déterminants, laissant le match se terminer sur un partage. La Juventus (24 points) rejoint provisoirement l'Inter à la deuxième place, à trois longueurs de l'AC Milan. Les deux équipes milanaises jouent en soirée, l'AC sur la pelouse du Genoa et l'Inter à domicile contre Naples. L'Atalanta pointe en huitième position avec 18 unités. (Belga)