Serie A - La Juventus perd Alex Sandro et Khedira sur blessure

La Juventus devra se passer du latéral brésilien Alex Sandro et du médian allemand Sami Khedira pour la reprise du championnat d'Italie, lundi à Bologne.Jeudi, la Juventus a annoncé que les deux joueurs étaient blessés. Alex Sandro souffre d'une "lésion au ligament collatéral médial" du genou. "Il a immédiatement commencé la physiothérapie." Pour Khedira, une "lésion partielle du tendon du muscle long adducteur de la cuisse droite" a été diagnostiquée. "Il fera l'objet d'examens supplémentaires pour déterminer les délais de récupération", a précisé le club turinois. Khedira avait été indisponible entre décembre et fin février en raison d'une blessure au genou, prenant place sur le banc lors du dernier match avant l'interruption de la saison en raison du coronavirus. Il était monté au jeu contre l'AC Milan en demi-finale de la Coupe d'Italie, le 12 juin, disputant ses premières minutes depuis le 1er décembre, mais ne figurait pas sur la feuille de match lors de la finale, perdue aux tirs au but contre Naples mercredi. Alex Sandro avait lui joué tout le match. (Belga)