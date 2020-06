Serie A - La Juventus s'impose au Genoa et reprend quatre points d'avance sur la Lazio

Appliquée, la Juventus a eu besoin d'une mi-temps pour faire la différence au Genoa mardi soir. Sous pression après la victoire de la Lazio Rome en début de soirée, les Turinois se sont imposés 1-3 et reprennent quatre longueurs d'avance sur leur plus proche concurrent au sommet du championnat italien.Dominatrice dans le premier acte, la Vieille Dame a dû patienter jusqu'à la 50e minute pour ouvrir le score. Paulo Dybala a ponctué un beau slalom dans la défense génoise par un tir du gauche dans les filets adverse (0-1). Sept minutes plus tard, Cristiano Ronaldo a doublé l'avance des siens d'une puissante frappe en dehors du rectangle (0-2). Douglas Costa a fait 0-3 d'un magnifique envoi enroulé dans la lucarne adverse (73e). Le Genoa a ensuite sauvé l'honneur grâce à Andrea Pinamonti, auteur d'un enchaînement roulette - frappe puissante dans le rectangle turinois (1-3, 76e). Au classement, l'équipe de Maurizio Sarri, qui signe un sixième succès de rang en championnat, affiche 72 points au compteur et devance la Lazio (68) et l'Inter (61), qui défiera Brescia (19e) mercredi. Quant au Genoa, il glisse à la 17e place (26 pts) et pourrait même figurer dans la zone rouge au terme de cette 29e journée de championnat en cas de résultat positif de Lecce mercredi contre la Sampdoria. (Belga)