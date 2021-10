Serie A - La Juventus s'incline à Vérone et patine en championnat

La Juventus s'est inclinée sur le terrain du Hellas Vérone, 2-1, dans le cadre de la 11e journée de Serie A. Au classement, la Vieille Dame est 9e et dépassée par son adversaire du jour.La Juventus a enchaîné un troisième match consécutif sans victoire en championnat, en perdant 2-1 au Stadio Marc'Antonio Bentegodi de Vérone. Après un match nul contre l'Inter et une défaite contre Sassuolo, la Juve patauge dans le ventre mou du classement de la Serie A, à la 9e place avec 15 points en 11 matchs. La différence s'est faite dans le premier quart d'heure, puisque Giovanni Simeone a ouvert la marque sur un ballon qui lui est revenu chanceusement dans les pieds à la 11e minute. Il n'avait alors qu'à pousser le ballon dans les buts vides. Le même Simeone a remis le couvert quelques minutes plus tard, en envoyant une frappe magistrale du droit dans la lucarne opposée, pour faire 2-0 (14e). En fin de rencontre, Weston McKennie a redonné l'espoir aux siens après avoir reçu un ballon de Danilo qu'il a propulsé sous la barre transversale de Montipo (80e), mais ce but n'a pas suffi et la Juventus a vu de nouveaux points s'envoler dans cette saison difficile. (Belga)