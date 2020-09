Serie A - La Juventus valide le départ d'Higuain, annoncé à Miami

La Juventus a annoncé jeudi la rupture à l'amiable du contrat de l'attaquant argentin Gonzalo Higuain, annoncé à Miami, et estimé qu'elle aurait un effet négatif de 18,3 millions d'euros sur ses comptes de la saison 2019/2020.Le club italien a toutefois salué chaleureusement le départ de "Pipita", dans un long communiqué où il rappelle que le joueur a participé activement à de nombreuses victoires et a conquis, avant de partir, un troisième Scudetto en revenant de son prêt à Chelsea. Le joueur, né il y a 32 ans à Brest, est très attendu à l'Inter Miami, le club de David Beckham aux Etats-Unis, ont déjà révélé plusieurs médias italiens. Il était en Floride la semaine dernière pour boucler les derniers détails de son arrivée en MLS. Malgré des prêts ces dernières saisons à l'AC Milan et à Chelsea, Higuain a quand même marqué 66 buts pour les Bianconeri, dont le premier et le dernier au même endroit, sur la pelouse de l'Allianz Stadium. Il était arrivé de Naples en 2016 pour 90 millions d'euros. Le contrat de Gonzalo Higuain courait jusqu'en 2021 mais le nouvel entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo, avait annoncé dès sa prise de fonction qu'il ne comptait pas sur lui. (Belga)