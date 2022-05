Serie A - La Salernitana bat Venise et sort de la zone rouge après une série spectaculaire

La Salernitana a battu Venise 2 buts à 1, jeudi, en match d'alignement de la 20e journée du championnat d'Italie de football et sort ainsi de la zone rouge alors qu'il ne reste que trois matchs à disputer.Dans ce match capital pour le maintien, Federico Bonazzoli donnait l'avantage à la Salernitana sur penalty (7e). L'ancien joueur d'Oud-Heverlee Louvain Thomas Henry égalisait (58e). Simone Verdi offrait la victoire aux 'Granata' à la 67e minute. Venise terminait à dix après l'exclusion d'Ethan Ampadu pour une intervention en retard (89e). Relégable depuis le début de la saison, la Salernitana remonte à la 17e place, la première de non-relégable, avec 29 points, après une remontée spectaculaire: les hommes de Davide Nicola, un entraineur spécialiste des maintiens arrivé en février, viennent d'enchainer quatre victoires et un partage lors des cinq dernières journées. Ils devancent désormais Cagliari, 28 points, attendu dimanche (18h00) à Salerne pour un nouveau duel de la peur lors de la 36e journée de Serie A. Le Genoa d'Alexander Blessin (ex-Ostende) suit avec 25 unités. Venise, désormais distancé à sept points de son adversaire du jour après cette dixième défaite consécutive, est plus que jamais au bord d'une relégation qui pourrait être actée dès ce week-end. (Belga)