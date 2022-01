Serie A - La Salernitana peut rester en Serie A après l'officialisation de son rachat

La Salernitana ne risque plus d'être exclue de la Serie A après que ses administrateurs ont accepté l'offre de rachat du nouveau propriétaire de 43 ans Daniele Iervolino, a confirmé la fédération italienne de football (FIGC) samedi."En accord avec les termes de l'acte de fiducie (transfert de biens, ndlr.), hier à minuit, les administrateurs ont informé la fédération via e-mail qu'ils avaient accepté une offre d'achat irrévocable des parts de la Salernitana", a indiqué la FIGC à l'AFP. Le marché s'est conclu juste avant la date butoir de vendredi minuit. Si elle avait été dépassée, le club basé à Salerne, au sud de Naples, aurait été évincé de la première division italienne. "C'est avec une grande émotion que j'annonce avoir fait l'acquisition de la Salernitana", a dit Iervolino à la Gazzetta Dello Sport, précisant qu'il "ferait tout pour maintenir le club en Serie A". Les administrateurs, nommés en juin, avaient demandé une extension du délai pour mener à bien la cession du club, aucune proposition n'ayant été jugée acceptable, mais elle avait été refusée par le président de la FIGC Gabriele Gravina. L'accord trouvé donne 45 jours supplémentaires à la lanterne rouge du championnat italien, où joue l'ex-international français Franck Ribéry, pour finaliser la vente et assurer sa présence dans la ligue après la mi-février. En juillet 2021, la fédération avait validé l'accession de l'US Salernitana 1919 en Serie A, en la sommant de changer de propriétaire dans les six mois. Claudio Lotito, qui possédait la Salernitana jusqu'alors, co-détient également la Lazio Rome. Or, les règlements de la fédération interdisent que deux clubs d'une même division appartiennent à la même personne. (Belga)