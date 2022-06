Serie A: La Salernitana repart avec Davide Nicola comme entraîneur

La Salernitana repartira la saison prochaine avec l'entraîneur Davide Nicola, arrivé à la mi-février et grand artisan du sauvetage in extremis du club en Serie A, a annoncé le club italien vendredi.Le maintien de l'entraîneur de 49 ans n'était pas assuré après le départ acté jeudi du directeur sportif Walter Sabatini qui était allé chercher Nicola en février, alors que la Salernitana était lanterne rouge et quasi-condamnée. Monté en 2021 pour la troisième fois de son histoire dans l'élite, le club a fini la saison en trombe pour obtenir pour la première fois son maintien, après deux relégations immédiates lors de ses deux premières expériences en Serie A (1948 et 1999). Ce maintien a par ailleurs entraîné la prolongation automatique de plusieurs joueurs, dont le Français Franck Ribéry, 39 ans, arrivé à l'été 2021. (Belga)