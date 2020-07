Serie A - Large victoire de la Juventus dans le Derby della Mole contre le Torino

La Juventus n'a pas fait dans le détail samedi contre son voisin et rival du Torino. La Vieille Dame s'est imposée 4-1 afin de remporter le fameux Derby della Mole à l'occasion de la 30e journée de Serie A. Les Turinois comptent désormais sept longueurs d'avance sur leur plus proche concurrent de la Lazio, qui accueille samedi soir l'AC Milan.Paulo Dybala a ouvert le score dès la 3e minute de jeu. Après un slalom, son tir dévié a trompé Salvatore Sirigu (1-0, 3e). Juan Cuadrado a doublé l'avance des siens peu avant la demi-heure d'un tir croisé (2-0, 29e). Pourtant peu dangereux, le 'Toro' a relancé temporairement l'intérêt de la rencontre. Andrea Belotti, attaquant maison des 'Granata', a transformé un penalty (2-1, 45e+6), empêchant Gianliugi Buffon de préserver le zéro à l'occasion de son 648e match en Serie A. L'emblématique gardien turinois est désormais le seul recordman des matches joués en Championnat d'Italie, devant Paolo Maldini (647). Cristiano Ronaldo a ensuite marqué son premier coup franc direct avec la Juve après sa 43e tentative, faisant 3-1 à la 61e grâce à son 25e but en championnat de la saison. En fin de partie, le défenseur ivoirien Koffi Djidji a fait 4-1 (87e) d'un but contre son camp. En cas de faux pas de la Lazio samedi soir contre l'AC Milan, les troupes de Maurizio Sarri pourraient effectuer une très belle opération comptable en vue de l'obtention du Scudetto. (Belga)