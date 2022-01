Serie A - Le Portugais Nani revient en Europe à Venise

Le Portugais Nani a signé vendredi un contrat de six mois pour le club italien de Venise, pensionnaire de Serie A. L'ailier de 35 ans arrive libre d'Orlando City.Les trois dernières saisons, Nani était actif en Major League of Soccer où il a marqué à 31 reprises et offert 18 passes décisives en 88 matchs. Avant de jouer aux États-Unis, il a évolué en Europe au Sporting Lisbonne (2005-2007, 2014-2015 et 2018-2019), à Manchester United (2007-2014), à Fenerbahçe (2015-2016), à Valence (2016-2017) et à la Lazio Rome (2017-2018). Nani compte à son palmarès quatre Premier League (2008, 2009, 2011 et 2013), une Ligue des Champions (2008), un coupe du monde des clubs (2008) et un championnat d'Europe des Nations avec le Portugal (2016). A Venise, Nani sera le coéquipier de Daan Heymans, ainsi que de Sofian Kiyine, Thomas Henry (ex-OHL) et David Okereke (ex-Club de Bruges). Venise a été promu cette saison et occupe actuellement la 17e place de Serie A, juste au-dessus de la zone de relégation. (Belga)