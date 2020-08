Serie A - Lecce relégué en Serie B après une saison parmi l'élite

Lecce est le troisième club relégué de la Serie A. Le club des Pouilles s'est incliné 3-4 contre Parme dimanche lors de la 38e et dernière journée du championnat d'Italie. La victoire 3-0 de Genoa contre l'Hellas Vérone avait de toute manière condamné Lecce à un retour en Serie B.Lecce termine la saison à la 18e place avec 35 points. Le Genoa (39 points) se sauve à la dernière journée pour la deuxième année consécutive. Après avoir quitté l'élite en 2012 pour retomber en troisième division suite à un scandale de matchs arrangés, Lecce avait réussi une double promotion de la Serie C à la Serie A en 2018 et 2019. Mais après une seule saison en Serie A, les 'Giallorossi' redescendront en deuxième division la saison prochaine. Brescia (25) et la SPAL (20) étaient déjà assurés de la relégation depuis plusieurs semaines. Benevento et Crotone vont eux retrouver la Serie A. Le troisième promu sera connu à l'issue des playoffs réunissant les équipes classées de la troisième à la huitième place de la Serie B. (Belga)