Serie A - Nouvelle défaite pour la Juventus, battue par l'Atalanta

La Juventus a concédé une nouvelle défaite, sa cinquième de la saison en championnat, en s'inclinant 0-1 face à l'Atalanta, samedi, lors de la 14e journée de la Serie A.Duvan Zapata a inscrit l'unique but de la rencontre à la 28e minute. Cette défaite conclut une semaine difficile pour la Juventus, dominée 4-0 par Chelsea en Ligue des Champions mardi et dont les bureaux ont été perquisitionnés vendredi par la police financière, laquelle s'intéresse à des dizaines de transferts qui auraient donné lieu à des plus-values suspectes. Avec 21 points, la Juventus reste coincée en huitième position. L'Atalanta, 28 points, recolle provisoirement à l'Inter, troisième, et revient à quatre longueurs du duo de tête formé par Naples et l'AC Milan. (Belga)