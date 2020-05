Seul un malade du Covid-19 sur cinq a été contacté dans le cadre du tracing

Seul un malade atteint du Covid-19 sur cinq a été contacté pour cartographier ses derniers contacts avec d'autres personnes, parmi les 99 patients encore souffrant qui ont participé au dixième volet d'une vaste enquête menée par l'ULB, l'UAntwerpen, ainsi que les universités de Hasselt et de Louvain.Ce nouveau volet, auquel 70.000 Belges ont participé et dont les résultats ont été publiés mardi, portait sur le système de traçage des contacts (contact tracing). En théorie, chaque personne testée positive au nouveau coronavirus devrait être appelée par téléphone afin de retracer ses récents contacts personnels et ainsi alerter ceux qui auraient pu être à leur tour contaminés. Le système ne semble cependant pas encore au point puisque, selon cette étude, seul un répondant malade sur cinq a bien été contacté. Par ailleurs, 77% des participants estiment que les employés des magasins doivent porter un masque et, pour 57%, cette obligation doit également valoir pour les clients. En outre, six élèves sur 10 désirent que l'usage du masque soit imposé à l'école. Le onzième volet de l'étude inter-universitaire est lancé ce mardi et se concentrera sur les plus jeunes. Les parents d'enfants âgés de 6 à 12 ans sont invités à y répondre, tandis qu'une version simplifiée de l'enquête est disponible pour permettre à ces enfants de répondre eux-mêmes aux questions. (Belga)