Seule l'Irlande n'est pas prête pour le certificat européen Covid

Seule l'Irlande n'est pas prête pour l'entrée en vigueur du certificat numérique européen Covid, qui doit faciliter les voyages dans l'UE dès ce 1er juillet, en raison des conséquences d'une cyber-attaque, a indiqué mercredi le commissaire européen à la Justice Didier Reynders.Une période transitoire de six semaines est toutefois prévue dans la règlement européen, pendant laquelle d'autres formats peuvent encore être utilisés et devraient également être acceptés par d'autres États membres de l'UE. Le certificat permet de voyager plus facilement et en toute sécurité dans l'UE en montrant que son porteur a été vacciné, a reçu un résultat négatif à un test de dépistage de la Covid-19 ou s'est rétabli de cette maladie. En plus de son utilité transfrontalière, la Commission préconise aussi de l'utiliser à des fins intérieures, comme pour l'accès à des festivals. (Belga)

