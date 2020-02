Seuls trois gardiens sur dix sont à leur poste à la prison centrale de Louvain

Environ 70% des gardiens de la prison centrale de Louvain font défaut mardi matin, selon l'administration pénitentiaire. Le ministre de la Justice, Koen Geens, a affirmé lundi que les nouvelles règles pour la concertation sociale et le service minimum seraient appliqués. Selon les syndicats, il s'agit d'actions déjà prévues auparavant.Les nouvelles règles, établies dans un arrêté royal en novembre dernier, prévoient que le personnel pénitentiaire ne peut entrer en grève que 10 jours après notification. Pendant l'arrêt de travail, un service minimum devrait également être mis en place et compter au moins 70% de gardiens présents. Pourtant, la prison centrale de Louvain compte 70,6% d'absents parmi son personnel mardi. "Il s'agit d'une action annoncée il y a longtemps", explique le syndicat VSOA. "Des grèves étaient prévues contre le service minimum jusqu'à la fin du mois." Selon VSOA, les formalités nécessaires au service minimum ne sont pas encore remplies. Les prisons n'ont par exemple pas reçu de directives officielles et il semble que de nombreuses ambiguïtés subsistent. "Nous ne savons pas comment le personnel serait réquisitionné." Les syndicats se concertent mardi matin pour décider ensemble d'une réaction au souhait de Koen Geens d'appliquer le service minimum. S'ils décident de poursuivre la grève, cela devrait se faire selon les nouvelles règles. (Belga)