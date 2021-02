Shiffrin devant à l'issue de la 1re manche du Géant, pas de 2e manche pour les Belges

L'Américaine Mikaela Shiffrin a devancé sa surprenante compatriote Nina O'Brien de 2/100es de seconde après la première manche du Géant des championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo jeudi en Italie.Mikaela Shiffrin, championne olympique du Géant, avait décroché, dans le combiné de ces Mondiaux, le sixième titre de championne du monde de sa carrière. Sur un tracé long (plus d'une minute treize) et en partie glacé, de nombreuses favorites ont déçu. L'Italienne Marta Bassino est repoussée à 1.54, sa compatriote Federica Brignone est sortie de piste, la tenante du titre slovaque Petra Vlhova est 11e à 1.17. Championne du monde du Super-G, la Suissesse Lara Gut-Behrami, est 3e à 8/100es, l'Autrichienne Katharina Liensberger 4e à 26/100es. La double championne du monde française Tessa Worley est 9e à 92/100es après le passage des 35 meilleures skieuses. Côté belge, Axelle Mollin, Sara Roggeman et Kim Vanreusel n'ont pu aller au bout de la première manche et sont éliminées. La deuxième manche est programmée à 13h30. (Belga)