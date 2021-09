Sicile: l'Etna de nouveau en éruption

Après une accalmie d'environ trois semaines, le volcan sicilien Etna est de nouveau entré en éruption mardi.L'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) a enregistré mardi matin une activité croissante à l'intérieur du cratère. Un nuage de cendres s'est élevé à environ 9.000 mètres dans les airs, tandis que de la lave coule sur le flanc sud-est du volcan. Le volcan, qui culmine à 3.357 mètres d'altitude, a craché de la lave et des cendres à plusieurs reprises depuis le mois de février. Une cinquantaine d'éruptions ont été recensées. Bien que spectaculaires, ces éruptions sont souvent dangereuses pour les villages environnants et la ville de Catane, située au pied de l'Etna. L'aéroport local était toujours accessible mardi peu avant midi. L'Etna, d'une superficie de 1.250 km2, est le plus haut volcan en activité en Europe, avec des éruptions fréquentes depuis environ 500.000 ans. (Belga)