Sifan Hassan participera au mile à Bruxelles: "Une course que j'aime beaucoup"

Sifan Hassan, triple médaillée des Jeux Olympiques de Tokyo, sera présente au 45e Memorial Van Damme vendredi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Prévue initialement sur le 10.000 m dames, finalement annulé, la Néerlandaise sera présente au départ du mile (1.609,34 m).Aux Jeux Olympiques de Tokyo, la Néerlandaise visait le triplé 1.500 m, 5.000 m et 10.000 m et est passée à deux doigts de le réussir. En or sur 5.000 et 10.000 m, elle avait décroché la médaille de bronze sur le 1.500 m. "Au début, je ne me rendais pas vraiment compte que j'avais remporté trois médailles olympiques", a confié la Néerlandaise jeudi en conférence de presse. "J'étais très heureuse d'avoir remporté une médaille dans les trois courses. Les JO ont été éprouvants physiquement et mentalement, mais je suis bien entraînée ces derniers jours et je me sens de nouveau moi-même." À Bruxelles, Hassan devait tenter de battre le record du monde du 10.000 mètres mais la course a finalement été annulée car elle était trop fatiguée. À la place, elle s'alignera sur le mile où elle détient le record du monde en 4:12.33, réalisé en 2019 à Monaco. "Le mile est une course que j'ai toujours bien aimée. Mes entraînements se sont bien déroulés récemment et je vais faire de mon mieux. Je serai aussi contente de retrouver du public. J'ai toujours apprécié l'ambiance au Memorial Van Damme. Cela fera du bien car nous n'avons pas souvent eu l'occasion de concourir devant du public ces derniers mois." (Belga)