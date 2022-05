Simon Yates décroche la 3e et dernière étape, victoire finale pour Ivan Sosa

Leader après sa victoire dans la 2e étape samedi, le Colombien Ivan Sosa (Movistar) succède à son compatriote Nairo Quintana au palmarès du Tour des Asturies (2.1). Dimanche, la 3e et dernière étape est revenue au Britannique Simon Yates (BikeExchange - Jayco), déjà vainqueur de la première vendredi.Yates, qui avait abandonné tout espoir de victoire finale samedi après avoir craqué dans le col d'El Acebo, a attaqué au pied de la dernière bosse de 3 km, dont le sommet était situé à 10 km du but. Le Britannique de 29 ans a finalement résisté et levé les bras après les 122 km entre Cangas del Narcea et Oviedo. C'est la 26e victoire en carrière de Yates. Ivan Sosa, vainqueur en solitaire samedi, décroché à 24 ans sa 15e victoire, la 6e dans une course à étapes après l'Adriatica Ionica Race (2018), le Sibiu Cycling Tour (2018), le Tour de Burgos (2018, 2019) et le Tour de la Provence (2021). (Belga)