Simona Halep en finale au Foro Italico pour la 3e fois

Tête de série numéro 1, Simona Halep s'est qualifiée pour la finale du tournoi de tennis WTA Premier 5 de Rome, une épreuve sur terre battue dotée de 2.098.290 dollars, dimanche.La Roumaine, 28 ans, numéro 2 mondiale, s'est imposée en trois sets face à l'Espagnole Garbine Muguruza, 26 ans, 17e joueuse du monde, 6-3, 4-6 et 6-4 en 2 heures et 17 minutes de jeu. C'est la troisième fois que Simona Halep rejoint la finale à Rome après avoir perdu ses deux premières en 2017 et 2018. Halep signe ainsi sa 13e victoire consécutive cette saison. Cette série avait débuté avant l'interruption des compétitions pour cause de coronavirus avec un titre à Dubaï en février et s'est poursuivie à la reprise avec son titre à Prague en août et ses quatre succès à Rome cette semaine. La Roumaine va tenter de décrocher un 22e titre pour sa 39e finale WTA. Elle avait décidé de ne pas jouer le WTA Cincinnati ni l'US Open sur dur aux Etats-Unis pour rester concentrée sur la terre battue et Roland-Garros. L'autre demi-finale met en scène deux joueuses tchèques, Markéta Vondrousová (N.12), 21 ans, 19e mondiale, finaliste à Roland-Garros l'an dernier, et Karolína Plísková (N.2), 28 ans, 4e mondiale, tenante du titre, et victorieuse d'Elise Mertens (N.11) - 6-3, 3-6, 6-0 - en quarts de finale samedi. La finale se disputera lundi à moins d'une semaine des Internationaux de France à Roland-Garros. (Belga)