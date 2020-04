Simona Halep envisage le pire pour la saison 2020

Simona Halep, deuxième mondiale au ranking WTA, envisage que le saison 2020 de tennis ne reprenne plus. "C'est le pire scénario que j'ai en tête", a dit la Roumaine à Eurosport. "Je suis sûr que nous allons nous en sortir si nous écoutons les autorités et que nous restons chez nous. Ce serait bien de disputer l'US Open mais ce n'est pas encore certain avec les problèmes actuels", a ajouté Halep en évoquant la pandémie de Covid-19.La droitière de Constanta est ensuite revenue sur l'annulation pure et simple de Wimbledon, où elle était tenante du titre. "J'y vois un seul avantage, je vais conserver mon titre un an de plus", a-t-elle souri. En 2019, Halep avait surclassé (6-2, 6-2) en finale Serena Williams sur le gazon sacré des 'Championships' afin de remporter son deuxième titre du Grand Chelem après celui acquis à Roland-Garros en 2018. "En tant que tenante du titre, vous avez le privilège de jouer la première partie sur le Centre Court. C'est assez spécial à mes yeux et j'ai déjà hâte de pouvoir le faire l'année prochaine." (Belga)