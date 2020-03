Simona Halep, victorieuse en 2015, déclare forfait au tournoi d'Indian Wells

Simona Halep ne participera pas au tournoi d'Indian Wells (11-22 mars), ont annoncé samedi les organisateurs. La Roumaine, lauréate du tournoi en 2015, n'est pas rétablie d'une blessure au pied."Je suis incroyablement déçue de devoir me retirer du BNP Paribas Open", a déclaré Halep. "Malheureusement, la blessure au pied que j'ai contractée avant Dubaï me cause encore des ennuis et je ne pourrai pas récupérer à temps pour me rendre à Indian Wells." Quelques heures plus tôt, Angelique Kerber, finaliste l'an dernier, avait également annoncé son forfait. L'Allemande n'est pas suffisamment rétablie de sa blessure à la cuisse gauche. Kim Clijsters doit disputer son troisième tournoi depuis son retour à Indian Wells, tournoi WTA Premier Mandatory sur dur doté de 8.761.725 dollars. (Belga)