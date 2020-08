Six concerts en plein air les 22 et 23 août à la Citadelle de Namur

Six concerts en plein air auront lieu les 22 et 23 août au domaine de Terra Nova à la Citadelle de Namur, indique mercredi son comité d'animation (CAC).Les festivités se dérouleront sur la "prairie" du domaine de Terra Nova, où une scène, des chaises et des gradins seront installés. Le nombre de spectateurs sera limité à 200 par représentation, conformément aux mesures fédérales liées au Covid-19. "L'objectif est de pallier l'annulation des grands événements prévus cet été et d'animer le site de Terra Nova d'une manière différente", explique le CAC. La programmation se veut éclectique et composée essentiellement d'artistes namurois. Prima Nocta, Dresscode et Glauque se produiront le samedi 22 août à partir de 14h15. Le 23 août, ce sera au tour de Sphere Trio, Jane Doe et Winter Woods d'entrer en scène. Les réservations sont obligatoires. Des concerts de chant choral et de musique classique sont par ailleurs proposés le même week-end au Théâtre de Verdure. (Belga)

