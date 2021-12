Six fois plus de demandes d'aide à la maternité depuis 2016

Le nombre de demandes de titres-services dans le cadre de l'aide à la maternité pour les indépendantes a été multiplié par six depuis 2016, indique mardi par communiqué le prestataire spécialisé en ressources humaines Liantis.Les entrepreneuses indépendantes qui deviennent mères ont en effet droit à 105 titres-services gratuits de leur caisse d'assurances sociales. Entre 2016 et 2020, le nombre de demandes de ces titres-services a sextuplé. "La hausse la plus importante est survenue entre 2016 et 2017, avec une progression de 445 % en raison de l'instauration de la procédure semi-automatique" grâce à laquelle les autorités informent la caisse d'assurances sociales de la naissance, explique Karel Van den Eynde, expert au sein du groupe de services RH de Liantis. Ce sont essentiellement celles qui exercent une profession libérale qui y ont recours, avec en tête les coiffeuses, les architectes, les consultantes, les infirmières et les kinésithérapeutes, selon une analyse des demandes introduites en 2021. (Belga)

