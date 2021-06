Six initiatives créatives bruxelloises récompensées par un "visit.brussels Award"

Six initiatives créatives bruxelloises ont été couronnées d'un 'visit.brussels Awards' mardi soir, a fait part visit.brussels à l'issue de la cérémonie de remise de prix sur la terrasse et dans le restaurant Albert de la Bibliothèque Royale de Belgique.Les Awards pour l'année 2020 marquée par la crise sanitaire récompensent "les initiatives créatives bruxelloises qui ont vu le jour dans ce contexte particulier et qui ont néanmoins permis à Bruxelles de rayonner autrement grâce à ses héros locaux", explique visit.brussels. L'exposition ".be modern" au Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique a été sélectionnée dans la catégorie "Best creative alternative 2020". L'exposition de photographie belge contemporaine dans l'espace public doublée d'un livre, "EXI(S)T, Parcours Photographique dans Bruxelles (dé)confinée", par La Fabrique des Regards , a été primée dans la catégorie "Audacious New Project 2020". L'ONG Médecins Sans Frontières a reçu le prix "Solidarity initiative 2020" pour l'infrastructure établie à Tour&Taxis pour répondre aux besoins d'hébergement des personnes sans-abri atteintes du Covid-19. La pépinière d'entreprises qui encadre des porteurs de projets gastronomiques qui veulent se lancer ou se relancer suite à la crise sanitaire, "BeCook! - Bons Plaisirs srl", a retenu l'attention du jury dans la catégorie Sustainable initiative 2020. "Park Poétik", événement gratuit et durable dans les espaces publics des communes de Saint-Gilles et de Forest, a été récompensé dans la catégorie "Co-creation 2020". Le projet "Circus in the City, le Cirque réveille la Ville" par l'Espace Catastrophe, soit 29 artistes circassiens qui ont investi les vitrines de sept bistrots fermés dans sept communes bruxelloises lors du second confinement, a été mis à l'honneur dans la catégorie "Brussels on stage 2020". L'originalité, l'innovation, la réussite, l'orientation client, la durabilité des projets et les efforts pour les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite, font partie des critères pris en compte par le jury pour sélectionner les vainqueurs. Celui-ci était composé des membres des différentes associations professionnelles du secteur touristique, du monde académique et de la presse. Le jury a départagé pas moins de 88 projets bruxellois. (Belga)

