Six interpellations, 3.300 plants découverts en Belgique dans une opération internationale

Près de 3.300 plants de cannabis ont été découverts par la police judiciaire fédérale lors d'une opération de grande ampleur menée dans plusieurs provinces flamandes et en Wallonie, ont annoncé les autorités mercredi. Six personnes ont également été appréhendées en Belgique et six autres aux Pays-Bas. Deux suspects ont été interpellés en Macédoine du Nord.L'opération s'est déroulée à la suite de contrôles menés en Flandre occidentale. Une enquête, en lien avec un potentiel trafic de drogues, a conduit les enquêteurs jusqu'au sommet d'une organisation nord-macédonienne. "L'organisation criminelle gérait plusieurs plantations équipées de façon professionnelle dans notre pays et a employé des personnes pour leur installation, leur entretien, la récolte du cannabis et son transport", a précisé le parquet mercredi. "Les profits criminels ont été investis dans l'immobilier en Belgique et à l'étranger." Plusieurs perquisitions ont également été menées mercredi en collaboration avec les zones de police locale à Waregem, Dentergem, Alost, Renaix, Montaigu-Zichem, Huy, Dour et dans la région d'Anvers. En sept lieux, les policiers ont découvert des plantations de cannabis. Six personnes ont été appréhendées et interrogées. Un juge d'instruction de Courtrai devra décider si elles seront placées sous mandat d'arrêt. Par ailleurs, des perquisitions ont été menées auprès d'une société de location de voitures à Anvers qui avait fourni des véhicules aux suspects. L'opération s'est également déroulée à l'international. Outre une perquisition dans un parc résidentiel aux Pays-Bas, où six personnes ont été appréhendées, deux suspects ont également été interpellés en Macédoine du Nord. Dans ce pays, les enquêteurs ont en outre trouvé "12.000 euros en liquide et des traces d'importants dépôts en espèces sur des comptes, ainsi que des armes de guerre et des armes légères." (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.