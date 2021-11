SIX JOURS DE GAND - Jasper De Buyst et Roger Kluge mènent lors de la première nuit

Jasper De Buyst et l'Allemand Roger Kluge se hissent en tête du classement des Six Jours de Gand, traditionnel rendez-vous de cyclisme sur piste, mardi après la soirée d'ouverture de la 80e édition. Ils accumulent 39 points.Classement de la 80e édition des Six Jours cyclistes de Gand après la première nuit: 1. Jasper De Buyst/Roger Kluge (Bel/Dui) 41 points 1 tour: 2. Kenny De Ketele/Robbe Ghys (Bel) 78 3. Michael Morkov/Lasse Norman Hansen (Dan) 65 4. Iljo Keisse/Mark Cavendish (Bel/G-B) 57 5. Otto Vergaerde/Jules Hesters (Bel) 39 6. Jonas Rickaert/Silvan Dillier (Bel/Sui) 29 3 tours: 7. Fabio Van Den Bossche/Vincent Hoppezak (Bel/P-B) 11 4 tours: 8. Morgan Kneisky/Matias Malmberg (Fra/Dan) 22 5 tours: 9. Yoeri Havik/Jan-Willem van Schip (P-B) 46 10. Gerben Thijssen/Michele Scartezzini (Bel/Ita) 0 6 tours: 11. Roy Pieters/Maikel Zijlaard (P-B) 4 12 tours: 12. Tuur Dens/Marc Hester (Bel/Dan) 28. (Belga)

