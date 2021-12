Six morts dans une fusillade sur un terrain de football au Brésil

Six personnes ont été tuées par balle dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'elles célébraient Noël sur un terrain de football au Brésil. Les victimes étaient âgées de 15 à 26 ans, selon la police de l'État du Ceara.Cinq personnes ont également été blessées par les tirs et ont dû être emmenées à l'hôpital. Dix suspects ont été interpellés et six armes à feu ont été saisies à la suite de l'incident qui s'est produit dans la ville de Fortaleza, au nord-est du pays. Les autorités ont souligné que quatre des victimes avaient déjà été condamnées, notamment pour appartenance à une organisation criminelle. Les médias brésiliens, citant la police militaire, ont rapporté qu'une querelle entre gangs serait à l'origine de la fusillade. (Belga)

